"Wandavision": la serie de Disney+ detrás de escena

“WandaVision es una carta de amor a la historia de la televisión”. Así la describe su director, Matt Shakman, a esta serie de Disney+ que cuenta la relación en 1950 entre Wanda y Visión recién casados.

Los primeros dos episodios se ven totalmente en blanco y negro, con la intención de simular una comedia filmada en esos años. Luego, van atravesando diversas épocas a medida que transcurre la serie. Para esto, los realizadores, el elenco y el equipo de filmación regresan al pasado para captar el estilo de las comedias de cada década hasta comienzos del siglo XXI: estudiaron el tono y el estilo en cada una de los años e hicieron una especie de campo de entrenamiento con el elenco antes de comenzar a grabar, que incluyó mirar episodios viejos de diferentes estilos para entender la actitud física y el sonido de cada época.

“Miramos episodios de series específicas a las que queríamos hacer referencia en cada una de las décadas. Y como lo hago con cualquier película o serie de época, trabajé con los cambios vocales y la actitud física de cada año”, comenta la actriz Elizabeth Olsen, quien interpreta a Wanda.

Además, cada episodio se encaró de manera diferente en relación a la dirección de fotografía, el diseño de producción, el vestuario y los efectos visuales.

En lo que se refiere a fotografía, se utilizó cuarenta y siete lentes diferentes para crear siete períodos distintos, muchos modificados a medida para lograr características específicas de la época. Los episodios de las décadas de los cincuenta a la de los setenta se filmaron casi completamente con luces de tungsteno, y las luces LED no aparecen hasta los últimos episodios que son de la primera década del siglo XXI.

VESTUARIO

En cuanto al vestuario, la diseñadora Mayes C. Rubeo comentó que de cada episodio tiene trajes preferidos. “El traje que usa Visión y el vestido de novia que le hicimos a Wanda para los títulos de apertura son mis creaciones favoritas”, asegura. Los dos fueron hechos a medida. El vestido de Wanda fue un homenaje a Audrey Hepburn.

MÚSICA

Christophe Beck hizo la banda sonora y los compositores Kristen Anderson-López y Bobby López compusieron las canciones originales. Se buscó una secuencia de títulos para varios episodios que estuvieran de acuerdo con la época, y le dieran al público una idea de lo que estaba sucediendo. “Bobby y Kristen son grandes fans de la televisión, están empapados de todo lo que es televisión desde hace mucho tiempo y aprovecharon la oportunidad con entusiasmo”, comentó Jac Schaeffer. La música original de varios episodios compuesta para la serie, abarcan desde la década de 1950 hasta principios de la década del 2000. Kristen Anderson-López agregó: “Yo crecí en la década de 1980 mirando programas de todas las décadas en todos los canales durante todo el día. Los episodios de programas como I Love Lucy, The Brady Bunch y Family Ties dieron forma a quién soy hoy en día y cómo me muevo por el mundo. De manera que este proyecto fue un sueño hecho realidad”.

EFECTOS VISUALES

En cuanto a los efectos visuales, para los primeros tres episodios se utilizó utilería colgada, cortes manuales y efectos de rebobinado. Aunque los realizadores se apoyaron en los efectos que se usaban durante la época que inspiraba cada episodio, mejoraron el aspecto usando herramientas actuales, tecnología contemporánea para ayudar a remover los cables y disimular los cortes. Además, se usaron imágenes generadas por computadora cuando faltaban elementos en la escena. Por ejemplo, la cocina de Wanda en el primer episodio es una combinación de objetos colgados flotantes y otros generados por computadora que se agregaron luego para completar la escena.

Por último, ocurrió algo totalmente diferente a cualquier serie de la actualidad, los realizadores decidieron filmar el primer episodio frente a un público en vivo en el estudio. “Es increíble lo que sucede cuando pones actores frente a un público en vivo, cómo el material se exalta con la adrenalina, el entusiasmo, la comunicación que se produce entre los actores y el público. Esto eleva, y se convierte en algo más parecido al teatro”, comentó Matt Shakman.

“Fue un gran acto de fe. Estaba realmente asustado, no había estado en el escenario durante mucho tiempo, pero teníamos en nuestra caja de herramientas a este gran director, Matt Shakman, que ha trabajado en grandes series como Succession y Juego de Tronos. No puedes evitarlo cuando hay gente allí, quieres que lo escuchen y se rían de eso. Lo hace todo un poco más grande. Y eso, creo, capturó el estilo de los años 50. Fue una decisión brillante”, comentó Paul Bettany (Visión).

Todos los integrantes del equipo de filmación estaban vestidos con ropa del estilo de los años cincuenta, todos estaban inmersos en el espíritu de la década.

FUERA DE WESTVIEW

Pero WandaVision no solo transcurre en Westview, la serie nos cuenta otra perspectiva, la perspectiva de la capitana Mónica Rambeau y su equipo, incluido el agente del FBI Jimmy Woo y la doctora Darcy Lewis observando desde una cercana base S.W.O.R.D. Shaffer explicó “Pero lo que quería hacer, lo que queríamos hacer juntos, era hacer que el viaje de ese descubrimiento fuera interesante, convincente y un misterio. Entonces, lo que decidimos hacer fue seguir su viaje de descubrimiento y comprensión, que en realidad no es la historia lineal. Y eso nos brindó esta oportunidad de detenernos, rebobinar, contarlo desde la perspectiva de Mónica y desde la perspectiva de S.W.O.R.D." Lo interesante es también comprender cómo encaja exactamente Mónica en el mundo de WandaVision. "Uno de los misterios divertidos es cómo se vería involucrada en esta extraña comedia de situación en la que se encuentran Wanda y Visión", dijo Mary Livanos, Co Productora Ejecutiva. "Ese es un misterio que el programa desvela en el camino".