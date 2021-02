Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este domingo 14

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

A veces no tienes filtro, llegas y dices lo que piensas, y eso no está nada de mal, pero en ocasiones debes considerar tener un poco más de filtro.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Es buen día para comenzar a enfocarte en ti, concientizar en tu salud mental, física, emocional y también comenzar a practicar más en tu paciencia.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Esperas con ansias los resultados de tu búsqueda, de tu trabajo y constancia, calma tu mente y enfócate en el presente, todo lo que viene será bueno.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Piensa bien antes de tomar decisiones que puedan perjudicar, cuida tu salud y la de tus seres amados.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Evalúa tu entorno y las personas que están en el, pregúntate si estás en el lugar que más te merecen y donde puedes experimentar felicidad.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

En estos momentos comenzarás a tener un crecimiento personal, analizar tus logros y objetivos y trabajar para tu futuro.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Tus arrebatos te lastiman a ti y a las personas que te rodean y aman, intenta pensar lo que dices antes de lanzar verbos y siembra el amor.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Lleva tu vida por el camino que más desees, trabaja por aquello que tanto anhelas y que sabes que eres capaz de conseguir.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Obsérvate, piensa en cómo deseas estar y decide desde ahí, desde tu instinto y desde tu fe, ya basta de confusiones innecesarias, cree y siente seguridad en ti.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Tu corazón siempre te está intentando guiar, pero al mismo tiempo tiene conflictos con los pensamientos más racionales de tu mente, permítete sentir.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Sácale partido a tu creatividad e innova, si algo de tu vida decides cambiar, hazlo y no lo pienses tanto, atrévete.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Eres una persona muy fuerte, has pasado por momentos difíciles y no has dudado ni un minuto en levantarte.