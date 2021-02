Carola de Moras niega haber vetado a Fran García-Huidobro: "Lo encuentro el colmo”

Carola de Moras se fue de vacaciones y ni ahí ha estado fuera de las polémicas. Y es que en el programa Me Late, indicaron que Revista Velvet comenzó a buscar su reemplazo para el período estival, llegando al nombre de Francisca García-Huidobro…pero en el estelar aseguraron que la examinadora del Festival de Viña no estuvo nada de contenta.

Por esta razón, le pidieron a Jordi Castell que hiciera el reemplazo, pero al enterarse de las razones, se molestó por la actitud y decidió renunciar.

A los 52 años, Jennifer Aniston está en su mejor momento La estrella que saltó a la fama mundial con "Friends" acaba cumplir años y tiene muchas razones para celebrar.

De esta manera, Mariela Sotomayor, panelista del Me Late, conversó con Carola de Moras, quien dijo que "no, para nada, me conoces, estaban viendo si la ponían en la mañana para irme de vacaciones, o en la tarde porque quieren hacer un programa de farándula en la noche con ella”.

Incluso, afirmó que no tenía idea del escándalo y que se enteró en medio de su descanso. “Ahora estoy de vacaciones y me vengo a enterar hoy día de esta polémica que se armó. Lo encuentro el colmo”, concluyó la ex animadora del Festival.