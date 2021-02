Cote López sería la causa de quiebre de Kel Calderón con una de sus mejores amigas

Toda una teleserie es la explicación del quiebre entre Kel Calderón y una de sus mejores amigas, Macarena Badilla.

Y es que esta última dejo todo en evidencia cuando posteó en Instagram: "Los invito a seguir a personas o en la falsa inclusión", con la foto de la influencer.

Badilla conversó con Glamorama, y sostuvo que "no creo que sea algo con importancia. Kel es la persona pública, quien debe generar noticias, pero no por si se pelea o no con amigas que no son conocidas. Mi error fue haber subido un comentario públicamente sin sentido".

Con respecto a su publicación en Instagram, explicó que "fue un error mío e incluso le pedí disculpas a ella, pero ya está. Lo que se dice que discutimos por un hombre o porque yo estaba molesta porque supuestamente se usaron platas de la fundación para otros fines es totalmente falso".

Pero sí explicó la verdadera razón de la pelea con la hija de Raquel Argandoña, en conversación con el portal Mira lo que hizo. "Lo que pasó fue que empecé un proyecto con Coté López de maquillaje. Kel me acusó de robarle su idea, lo cual no es verdad porque Coté antes de firmar con MAC ya me había contado su idea". dijo.

"Mi ‘amiga Kel’, en lugar de ponerse contenta porque yo estaba creciendo, me dijo ‘las voy a hundir"", aseguró. "Me acusó de espiarla y de robarle su discurso social por una entrevista que Coté dio en Revista Ya, de la cual yo ni siquiera sabía. Más encima, lo que Coté dijo no fue un discurso social preparado, fue lo que ella sintió", precisó.