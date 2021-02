Redes de los famosos se llenan de corazones: así celebran las estrellas el Día del Amor

Día de San Valentín, Día del Amor, 14 de febrero, Día de los Enamorados…lo que sea…los famosos lo celebran en redes sociales.

Una de estas personas es Tonka Tomicic, quien en su cuenta de Instagram, publicó fotos con su marido Parived: "Love you ❤️🔥⚡️".

Y cómo no!!! No podía quedar ausente la pareja del 2020, sin duda. Jean Philippe Cretton también subió una divertida fotografía con su polola, Pamela Díaz: "Porque el amor acepta todas las diferencias…FELIZ DÍA DEL AMOR, [email protected] @pamefieradiaz".

En tanto, la actriz Yamila Reyna no quedo fuera de esta celebración y claro…si se le ha visto tan enamorada del arquero de la Unión Española, Diego Sánchez.

Pero no sólo figuras del espectáculo hicieron un romántico homenaje a sus parejas. La ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar, también optó por publicar una fotografía junto a su pareja, el periodista Cristián Pino.

Una de las parejas más queridas de la TV chilena, como es Diana Bolocco y Cristián Sánchez, también se regalonearon por las redes.

"No me canso de mirarte… de ADmirarte; no me canso de quererte; no me canso de darte besos; no me canso de cuidarte; no me canso de seguir tus pasos y así caminar juntos; no me canso de abrazarte, de tocar tu piel; no me canso de adorarte; no me canso de agradecerte", le escribió a su esposa el animador.