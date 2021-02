"A todos los chicos: para siempre": protagonistas hablan sobre el final de la romántica trilogía de Netflix

El fin de una era llega para los seguidores de las películas románticas adolescentes contemporáneas. Porque, aprovechando el fin de semana en que se celebra el Día de los enamorados, Netflix estrenó "A todos los chicos: para siempre". Cinta que ya está en el tope de lo más visto y que es el final de la trilogía que partió en 2018 con "A todos los chicos de los que me enamoré" y continuó el pasado San Valentín con "A todos los chicos PD Todavía te quiero".

En la primera entrega los estudiantes de secundaria Lara Jean Covey (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo).tuvieron que resolver si su pololeo falso era algo real y en la segunda parte se enfrentaron la intromisión de un ex amor de Lara Jean (John Ambrose McLaren, interpretado por Jordan Fisher), ahora tienen un "enemigo" mayor: el fin de la etapa escolar y la entrada a la universidad.

Las dificultades

Si bien Peter tiene asegurada una beca deportiva a la prestigiosa Stanford, el caso de Lara Jean es distinto. Eso, a pesar de tener buenas notas. El problema es que la joven pareja no vislumbra un futuro juntos si ella no logra entrar a la misma universidad y, así, cumplir el sueño de vivir juntos. Todo se complica aún más cuando no llega la esperada respuesta y los planes comienzan a cambiar. Pues Lara Jean no consigue un cupo en Stanford, sino que en Berkeley. Y eso es sólo el comienzo de las dudas sobre el futuro académico y de la pareja.

Todos estos dramas y elecciones sobre qué ser y qué hacer cuando se acerca la adultez están salpicados con otras historias románticas. El papá de Lara Jean (John Corbett) decide pedirle matrimonio a su novia y hasta la hermana menor de Lara Jean, (Kitty, Anna Cathcart) consigue novio durante un viaje a Corea del Sur durante el comienzo de la película.

Las lecciones

Considerando que la cinta trata finalmente sobre el aceptar las decisiones de los demás -específicamente, sobre lo que cada uno busca para su futuro- el actor tras Peter, Noah Centineo, espera que haya ciertas cosas que la audiencia pueda aprender, especialmente los adolescentes.

"Lo primero es el respeto mutuo en una pareja. El respetar a tu pareja escucharlos, darles espacio y no forzarlos o presionarlos en nada. Especialmente cuando se trata de sexo, que es algo importante para Lara Jean y Peter", dice Centineo.

El actor agrega: "Otra cosa es hacerle frente a lo que más le temes. En el caso de Peter, tiene temas relacionados con el abandono. Creo que lo hace que alguien sea valiente no es el no tener miedo, sino que el perseguir algo a pesar de tener miedo".

En tanto, Lana Condor, quien interpreta a Lara Jean. espera que quienes vean la película se arriesguen. "Que tomen decisiones para sí mismos. Creo que muchas veces damos, damos y damos, y no queda nada para uno mismo. Quiero que se pongan a sí mismos primero, las cosas que están en su corazón, en las creen y las elecciones que saben que amarán", dice.

La actriz continúa explicando que hay que elegir: "Las cosas que se sienten bien en su corazón y en su interior, sin importar si eso es una opinión popular". Y claro, no puede dejar de decir: "Quiero que sepan que el amor es la mejor cosa del mundo. Acá lo veos a través de esta joven y es mucho más entretenido ver el mundo a través de los lentes del amor".