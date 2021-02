Coté López rompe el silencio y habla de su conflicto con Kel Calderón

Hace pocos días se hizo pública una pelea entre las ex amigas Kel Calderón y Macarena Badilla que transcurrió mientras entregaban ayuda social a las víctimas de los aluviones en el Cajón del Maipo.

Fue la propia Badilla quién salió a aclarar las especulaciones que se levantaron al respecto y entregó detalles sobre los motivos reales de su distanciamiento con Calderón.

Todo habría ocurrido porque Kel Calderón se molestó cuando se enteró que Badilla lanzaría una colección exclusiva de make up junto a Coté López. Macarena entregó detalles de las expresiones despectivas que habría utilizado Calderón en contra de la esposa de Luis Jimenez y afirmó que la estudiante de derecho las amenazó al señalar "las voy a hundir", refiriéndose a su proyecto.

Si bien Kel Calderón no se ha referido públicamente al tema, la que sí lo hizo fue Coté López quien a través de su cuenta de Instagram confirmó todo lo descrito por Badilla.

A través de sus historias, la esposa de Mago Jiménez comenzó diciendo que "Yo nunca hablo" , para luego relatar "Cuando llegue a ChiIe este tema de Kel Calderón me lo preguntaron todos los diarios porque a mi me habían contado dentro de MAC, me habían contado otras personas que habían trabajado con ella que era un poco difícil, de hecho tenían un miedo de decirle que iban a hacer el labial conmigo, y que estos aires de diva y etc etc…pero yo siempre que me preguntaron dije que no tengo ningún problema porque no tengo con nadie, si la gente tiene problemas conmigo no es mi problema. jamás y no quiero atados con ella ni con nadie, por eso voy a hablar".

López continúo su relato detallando que "Lo que pasó acá fue que a Kel le molestó el hecho de que la Maca iba a hacer los cosméticos conmigo. Según ella la Maca le copio la idea, pero yo a la Maca le pedí esto hace mucho tiempo, hace siglos, no tenía idea que Kel quería hacer cosméticos. Y bueno la cosa es que le dijo cosas así cómo "las voy a hundir, sus cosméticos son de farmacia, que yo voy a salir primero". A mí eso me da lo mismo, de verdad, de corazón, espero que le vaya la raja, que venda todo, si quiere salir primero que salga primero. Siento que es una pelea de 5 años y me da vergüenza".