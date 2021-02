Ingrid Cruz por foto que subió besando a Patricia Rivadeneira: "Me mandaron a rezar"

Dicen que la sociedad chilena ha ido avanzando, pero parece que nos falta mucho aún. Al menos así queda de manifiesto con lo relatado con la actriz Ingrid Cruz, quien interpreta a una detective lesbiana, en la próxima teleserie de Mega, "Demente".

En conversación en el live con Francisca García-Huidobro, Cruz relató un particular episodio cuando subió una foto en su Instagram, besando a Patricia Rivadeneira.

“Yo aprendí algo hace rato, cuando pongo una publicación (en Instagram) y veo algo mala onda, lo elimino. No entro, ¿porque para qué? Quieren eso finalmente, los haters quieren eso, que entres en la pelea y todo (…) Hay veces que me he tenido que comer los dedos, porque me molestan demasiado. ¿Con qué no me aguanto? Con que osen deslizar algo con mi hija no me aguanto. Pero cualquier pesadez… Por ejemplo, me pasó que subí una foto con la Paty Rivadeneira de la promoción de la teleserie y me impresionó la cantidad de comentarios a favor y muy progre, y me impresionó también así los comentarios negativos", contó.

Agregó que "¿cuánto hemos avanzado realmente? Y yo los leo, mientras no me faltes el respeto no te voy a bloquear. Pero me impresiona no sé poh, me mandaron a rezar. ¿Y cómo les explica uno?. ‘Señora, puedo hacer de sicópata, de violador, puedo hacer de muchas cosas. No lo soy. Pero véase usted la que tiene esos prejuicios en la cabeza’. Entonces no vas a entrar a contestar.

Al respecto, Ingrid Cruz sentencia que “en los comentarios harto es tu mismo seguidor el que entra en la discusión. A veces hay análisis muy entretenidos en que te dicen los puntos de vista con respeto y eso me encanta, que puedas discutir pero con respeto. Las faltas de respeto no me gasto y la elimino”.