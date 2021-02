La tragedia familiar que enluta a Nicki Minaj

Robert Maraj, padre de la conocida cantante Nicki Minaj murió atropellado y en conductor responsable se dio a la fuga, según confirmó The Hollywood Reporter .

Maraj, de 64 años, fue atropellado por un automóvil en Long Island el viernes por la noche, según un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Nassau. Tras el accidente, fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto el sábado.

Si bien un representante de Minaj confirmó la muerte de su padre, ella aún no ha comentado sobre el incidente.

Minaj nació Onika Tanya Maraj en Trinidad y se crió en Queens. La artista, habló anteriormente sobre cómo su padre abusó de su madre, una vez que prendió fuego a su casa mientras su madre estaba dentro.

"Recuerdo cuando mi madre dejaba que mi padre fuera violento con ella y siempre menciona esta historia de cuando yo era una niña y me paraba frente a mi madre con los brazos extendidos para protegerla", dijo Minaj. en un clip de su documental Queen que publicó en Instagram en 2018 .

"Es por eso que tal vez algunas personas me describirían como agresiva o maliciosa o lo que sea, porque juré desde esa edad que ningún hombre jamás abusaría de mí, me llamaría por mi nombre, me trataría así", agregó. "Entonces, de repente, esa era mi vida", relató la cantante.