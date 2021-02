Rafael Araneda advierte: "El que haga sufrir a Benjamín se las va a ver conmigo, voy a ser un perro rabioso"

Rafael Araneda y su esposa Marcela Vacarezza entregaron inéditos detalles del proceso de adopción de su pequeño hijo Benjamín.

En conversación con el programa "Sal y Pimienta" de la cadena Univisión, el animador y la periodista conversaron de diferentes temas, entre ellos el matrimonio, el apoyo de ambos durante la pandemia y la adopción de Benjamín.

En ese último punto, el ex rostro de TVN aseguró que el tema "Fue largo, un proceso judicial eterno. Fue durísimo en términos de emoción".

En tanto, Vacarezza relató que en su primer encuentro con Benjamín "me mira, esos ojos que tiene maravillosos, me tira los brazos, como diciendo tómame, agárrame, y riéndose. Muy chiquitito, tenía tres meses. Y yo lo tomé en brazos y no lo solté más".

Consultado sobre si sienten miedo que su hijo pueda ser discriminado, Araneda aseguró que piensa positivo. "Mira, yo pienso positivamente, yo espero que no. Y por mi educación digo, quizás eso es imposible, lo vamos a hacer más fuerte para que sea orgullosamente Benjamín Araneda Vacarezza", sostuvo.

Eso sí, en caso de bullying o discriminación, el animador envió una fuerte advertencia: "El que lo haga sufrir se las va a ver conmigo. Voy a ser un perro. Un perro rabioso".