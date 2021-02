Bridgerton cambia de actriz: Conozca a la nueva protagonista de la serie

La serie de Netflix anunció cambios para su segunda temporada. El más importante, es que cambiará a su protagonista, para el rol eligió a Simone Ashley ( Educación sexual ) como Kate Sharma, el nuevo interés amoroso del protagonista, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). La segunda temporada del drama de Shondaland, que Netflix ha catalogado como la serie original más grande de la historia , se basará en el segundo libro de la serie de novelas de Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me .

En la trama, Kate de Ashley es una recién llegada a Londres. Es inteligente y testaruda y no soporta a los tontos, incluido Anthony Bridgerton. La serie continúa reinventando el mundo de las novelas en la segunda temporada (en los libros, el personaje se llama Kate Sheffield) y el elenco multirracial que fue un sello distintivo de la primera temporada.

La serie de Quinn se centra en una pareja diferente en cada libro, y la serie, creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, seguirá ese ejemplo. Van Dusen en entrevista con The Hollywood Reporter señaló que "le encantaría poder ver" a los protagonistas de la temporada uno, Phoebe Dyvenor y Regé-Jean Page, de nuevo a medida que avanza la serie, incluso si no son los principales impulsores de la historia.P

Por su parte, Ashley además de participar en Educación sexual de Netflix , trabajó en la serie limitada The Sister (que se transmite en Hulu en los Estados Unidos) y la tercera temporada de Broadchurch .