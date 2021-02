Carmen Gloria Bresky presenta a su nieto y asegura: "Me robó el corazón"

Una dulce noticia compartió la actriz chilena Carmen Gloria Bresky con sus 470.000 seguidores en Instagram: Se acaba de convertir en abuela.

Quien fuera parte del elenco de la popular serie "Casado con hijos" le dedicó una tierna foto y sentidas palabras a Gael, la guagua recién nacida de su hijo Dante.

"A propósito del día del amor, quiero contarles que un caballero me robó el corazón, nos estamos recién conociendo pero siento que ya no soy la misma y que me inspira a ser mejor persona . Me recuerda a mi primer amor y eso me emociona tanto que lloro de amor", escribió para cerrar con: "Mi bello y amado nieto Gael, te tomo la mano para siempre".

Entre los rostros que la saludaron por el nacimiento están su compañera de elenco en "Casado con hijos" Javiera Contador, Yasmín Valdés, Karen Bejarano, Carola Varleta, Ingrid Cruz y Francisca Gavilán, entre otros.