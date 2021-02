Daniela Aránguiz y Fran García-Huidobro se cuadran con los profes tras dichos de ministro Palacios

Una bomba lanzó esta mañana el ministro de Economía, Lucas Palacios, al asegurar que los profesores, más que exigir un regreso seguro a clases al estar vacunados contra el coronavirus, "busquen por todas formas no trabajar". Los dichos, similares a los del senador Iván Moreira, causaron revuelo y molestia entre los usuarios de redes sociales.

Si bien Palacios buscó aplacar la furia de quienes consideran que sus dichos han hizo una falta de respeto hacia los docentes, ya era muy tarde. Es así, como aparte de la molestia de los docentes y entidades como el Colegio de profesores, otras personas -algunas más famosas que otras- se sumaron a las quejas.

Reacciones

Un ejemplo son Daniela Aránguiz y Francisca García-Huidobro, quienes mostraron su molestia a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Aránguiz, quien está casada con el futbolista Jorge "Mago" Valdivia, dijo en un story: "Me parece una falta de respeto que digan que los profesores 'no quieren trabajar', cuando miles de docentes, durante este año de pandemia, han puesto su esfuerzo para adaptarse al mundo de la tecnología. Lo único real es que no estamos preparados como país para que los niños vuelvan a clase de forma masiva y segura, mientras no estemos todos vacunados".

Por su parte, Fran García-Fuidobro, comentó: "No sé dónde educan a sus hijos los políticos… Por aquí, todo el respeto y agradecimientos a los profesores y profesoras de Chile".