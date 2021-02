Danna Paola reveló crudo episodio: la drogaron e intentaron abusar de ella

"No me acuerdo de qué pasó, cómo entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", contó Danna Paola, a cantante y actriz de "Elite" al recordar uno de los episodios más complejos que le ha tocado vivir. Porque mientras rodaba la popular serie en Madrid, la drogaron e intentaron abusar de ella.

Danna Paola entregó detalles de que estuvo a punto de sufrir un abuso sexual y que un grupo de hombres la drogó con esos fines. La revelación de este hecho, ocurrido mientras estaba con una depresión.

Lo ocurrido

La actriz y cantante había salido junto a un amigo cuando conoció a dos hombres latinos, según recuerda, aprovecharon que su amigo fue al baño para drogarla.

"De repente me dice (uno de los hombres), '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", contó.

Por suerte ella, consiguió llegar a su casa con ayuda de su amigo y luego fue ingresada al hospital. Eso sí, no hubo mayor complicación al respecto.

El consejo

La protagonista de "Elite" aprovechó el haber dado a conocer esta compleja experiencia para aconsejar a quienes la siguen.

"Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás", dijo.