“Cuando me voy, no vuelvo”: Nicky Jam canceló su matrimonio y ahora esté soltero

El cantante de reguetón Nicky Jam se confesó totalmente, confirmando que canceló su matrimonio y además ahora está soltero.

Y justamente fue el 14 de febrero del año pasado en que dio el paso y le pidió a su novia Cydney Moreau, que pasaran toda su vida juntos.

La información fue entregada por el artista durante una entrevista que otorgó al influenciador ‘Maiky Backstage’, quien publicó la conversación este 14 de febrero en la noche a través de sus redes sociales.

Durante el espacio, Nicky Jam aseguró que decidió terminar el compromiso porque la convivencia con la modelo Moreau se dificultó en medio de la cuarentena.

“No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó”, dijo.

El cantante estadounidense agregó que "cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando yo termino algo ya es porque ya no hay nada".