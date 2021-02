Tras 15 años en el programa: Ruperto deja "Morandé con Compañía"

"Morandé con Compañía" ha vivido un intenso terremoto estas últimas semanas y ahora otro sismo lo azota. "Ruperto" deja el programa.

Cristián Henríquez, quien le da vida al personaje, y quien además estuvo 15 años en el programa de Mega, explicó a LUN, que “llegué con la decisión tomada a conversar con Ina (Sáez, productora). Le dije que me retiraba, que necesitaba dar un paso al costado. Todo fue en la mejor de las ondas, porque en el programa crecí mucho y el programa también creció con mis personajes, pero ya el último tiempo ni aparecía”.

“Creé varios personajes más, como la Botín y le fue bien, pero no tuve espacio para desarrollarla más”, lamentó.

“Sentí que ‘Morandé’ no me daba el espacio para crecer, para mostrar mi trabajo en un espacio que no fuera El Muro. Además, la línea editorial de Mega tampoco me permitía poder ser más rupturista o ir más al choque con temas sociales”, dijo.