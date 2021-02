Angélica Castro sobre dichos de Pamela Díaz: "No vale la pena contestar"

Si hay algo que Angélica Castro va a echar de menos cuando termine el reemplazo que está haciendo de Ángeles Araya en el franjeado "Aquí somos todos" de Canal 13 es la energía de hacer un programa de televisión en vivo: "Esa adrenalina es maravillosa, porque uno realmente no sabe lo que va a pasar. Ojalá lograr las metas y objetivos que se tienen para cada programa, pero hay un riesgo".

Castro cuenta que también va a extrañar al equipo tras el programa de servicios y ayuda social que va cada tarde a las 18:20 a través de la señal de Luksic. "El equipo es maravilloso, es como una familia. Están muy conectados con las historias y el cómo poder ayudar".

Además de su trabajo estable en "¡Tendencias con Angélica Castro!" en Radio Agricultura, la animadora está en "Aquí somos todos" desde el viernes 29, una especie de programa de transición con ella y Araya en conjunto y desde el lunes 1 ha estado a la cabeza del espacio. Este rol coincidió con el sistema frontal que generó grandes lluvias que incluso generaron un aluvión en San José de Maipo.

"No sólo va aportando como programa, sino que eres un canal para que otros se vayan sumando a esta cadena de favores. El poder que tiene la televisión se potencia de una manera mágica y muchas personas se van sumando: ONGs, empresarios, vecinos, comunidades y vivirlo es una inyección de energía constante", explica y agrega, "Tener la posibilidad de ser parte de un proyecto donde se mezclan mis dos pasiones, que es el mundo de la televisión y las comunicaciones, con el mundo de la solidaridad es más bien un regalo".

Si bien desde este viernes Angélica Castro no seguirá con este trabajo en televisión abierta, dice que de todos modos seguirá sintiendo esta adrenalina gracias a su trabajo con Fundación Mi casa y el St. Jude Children's Research Hospital, entidades que trabajan con niños y adolescentes con cáncer, además de Desafío Chile y Miradas compartidas, entre otras instituciones.

Actividades benéficas a las que le entrega tiempo y esfuerzo. "Hace más de diez años que le dedico al menos el 30% de mi a fundaciones". A pesar de estas "credenciales", su reemplazo en "Aquí somos todos" también generó un poco de ruido, como es el caso de las críticas de Pamela Díaz.

Las palabras de La Fiera

La siempre polémica Fiera, comentó: "Se me hace extraño verla sentada en un programa social. Como que quieren (en Canal 13) hacer todos los personaje un poquito ABC1. En general quieren tener panelistas como un poquito ABC1, sus animadores ABC1, sus conversaciones tienen que ver con cosas ABC1".

Y si bien el marido de Castro -Cristián de la Fuente- salió a su defensa, ella prefiere hacer otra cosa: "¿Qué te podría a contestar? No te contestaría ni a ti ni a nadie porque no vale la pena. La verdad es que yo siempre le deseo lo mejor a todos los seres humanos, a todas las personas. Más allá de eso, me concentr0 en mi misión, en ser mejor cada día, en poner pasión y corazón a las cosas que me gustan. A seguir conectada con el trabajo social, que me regaló mi mamá", dice y cuenta que fue de la mano de su madre que ella conoció distintas fundaciones y hospitales.

"Eso es un gran regalo que uno le puede dar a un hijo, no te puedes quedar en discursos y uno aprende de la experiencia". Y esto es algo que ella comparte con su hija, Laura. "Es la primera que se suma cuando hay que estar en eventos, como el que hace Avon por el cáncer de mamas o la Teletón. ¿Qué más bendecida me puedo sentir al verla así?".