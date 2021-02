Crece la familia "Game of Thrones": Rose Leslie y Kit Harington se convirtieron en padres

Paseando por Londres tomados de la mando. Así descubrió el sitio de noticias de farándula Page Six a Rose Leslie y Kit Harington. Pero los ex actores de "Game of Thrones" no estaban solos, sino que salieron de compras con el miembro más pequeño de la familia de la popular serie de HBO: su hijo.

Si bien el sitio parte del diario The New York Post sorprendió con la foto, fue People quien confirmó la información sobre el nacimiento con un representante de la pareja, quien confirmó que tuvieron a un niño y que están "muy, muy felices".

Sabe mucho: "Jon Snow" se casó en un castillo al norte de Escocia Kit Harington y Rose Leslie celebraron su matrimonio con gran parte del elenco de "Game of thrones"

El embarazo fue confirmado por Leslie en septiembre del año pasado. En ese momento, la actriz mostró por primera vez en medios su "pancita".

Los actores, ambos de 24 años, se conocieron en el set de "Game of Thrones": Leslie interpretaba a Ygritte y Harington daba vida a Jon Snow.