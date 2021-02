GTO, ex MamboRap, vuelve a la música con colaboración con miembro de Excelencia Prehispana y MC Piri

GTO, uno de los fundadores, MC, y productor musical de la banda nacional MamboRap, está de regreso en la música con un nuevo single: "Volver a abrazar". El tema, que canta con Jet Castillo de Excelencia Prehispana, es un adelanto de “De Amor”, disco que espera lanzar en algunos meses, y en el que se adentra en el amor y sus distintas expresiones y formas.

Por eso, la canción y el video, este último realizado por GatoFlaco, con el beatmaker Keizen y producido por A.L.K en “LaPiezadeatras”, fueron lanzados este domingo 14 de febrero, como una especie de homenaje al amor de familia. La letra surgió luego que el artista invitara a Castillo a su casa, le mostrara unos beats y éste creara las primeras rimas.

“Me dejó un poco atrapado, porque yo no tengo hijos, y lo que estaba cantando estaba relacionado hacia su hijo”, relata GTO, quien decidió darle una vuelta al concepto y enfocarlo en el “núcleo familiar”.

“Él se lo canta a su hijo y yo, a mis padres, entonces el coro reúne esos dos conceptos”, agrega el cantante respecto a "Volver a abrazar", donde también participa MC Piri, ex Movimiento Original, en el estribillo.

El regreso de GTO a la música

Felipe Fuenzalida, nombre real de GTO, volvió en diciembre pasado a las pistas luego de más de 5 años alejado de la música, según explica, porque se sentía decepcionado de la escena y no muy cómodo con lo que estaba haciendo.

“Fue porque, además de los problemas internos de la banda (MamboRap), yo estaba pasando por una depresión, no me sentía con confianza, estaba desilusionado de la escena, sentía que había admirado a mucha gente que cuando la conocí no era como yo creía, o no eran lo que dicen sus canciones”, explica el artista, agregando que sus problemas nunca fueron con la música y que de eso se dio cuenta con el tiempo.

"Estudié locución y conducción de radio y TV, no quizás pensando en buscar trabajar en eso, sino que para crear mis propios proyectos”, señala GTO, recalcando que antes de la pandemia "revivieron mis ganas de hacer música y siempre han existido esas ganas con el fin de desahogarme”.

De ese desahogo nació su primer disco solista, Relief, lanzado a fines del año pasado y que se compone de 16 canciones. "Es un desahogo total. Hablo de todo: política, qué es el rap para mí, que además de rapear lo que veo en la calle, significa que estoy desahogando lo que llevo en mi alma”, sentencia el rapero.