Julio César Rodríguez en defensa de los profesores: “decir que no han trabajado es una brutalidad”

El Ministro de Economía encendió la polémica esta semana al afirmar que los profesores no quieren trabajar: “Llama la atención: uno ve que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar. En circunstancias que tienen la vocación para hacer clases a los niños y lo que estamos viendo es todo lo contrario”.

Palacios siguió desarrollando su idea y señaló que “eso yo creo que es un caso de estudio. Personas que tienen una vocación para enseñar y lo único que quieren es no ir a clases”.

Estas palabras fueron abordadas por el matinal de Chilevisión, donde Julio César Rodríguez se tomó unas palabras para defender la labor que han hecho los profesores en un año marcado por la irrupción de las clases online.

“¿Por qué los profesores no querrían volver a trabajar? No sé quién hoy día, en este país, no quiere volver a trabajar, digamos. Es bien extraño el argumento. Hay un gremio entero que no quiere trabajar… ¿Por qué no querrían trabajar los profesores?”, se preguntó el animador del matinal de "Contigo En La Mañana".

En esa misma línea sostuvo que “los profesores son trabajadores, han trabajado todo este año. Porque decir que los profesores no han trabajado todo este año, es una brutalidad. Han trabajado en sus casas, han tenido que trabajar en incómodas condiciones, muchas veces con sus recursos, con sus propios elementos tecnológicos, pagando ellos el internet, viendo en la casa a sus hijos, la comida, enviando el material que le envían los alumnos por las redes sociales”.

“No estamos hablando de un grupo de personas que, como muchos han querido hacer creer, que hace un año están de vacaciones en la casa tomándose una piscola… Estamos hablando de gente que ha trabajado, que ha tenido que cambiar su modo de trabajar, que ha tenido que ponerle empeño a encontrarle, a reconectarse con la pedagogía, porque estamos hablando de profesores, estamos hablando de que son educadores, de que son pedagogos, no estamos hablando de un tipo que hace mecánica, estamos hablando de gente que trabaja con las emociones, que te dan con el liderazgo”, agregó.

Por último, Rodríguez indicó que “estamos hablando de algo muy significativo para el país. Entonces, a mí como chileno normal, no me cuadra que haya un grupo de personas tan importante que de un día para otro no quieran trabajar más”.