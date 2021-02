Kel Calderón sobre Coté López y Maca Badilla: "les deseo lo mejor a ambas"

Era la única que no había hablado públicamente sobre este tema y ayer rompió el silencio. Recordemos que Badilla afirmó que la influencer se molestó con ella y supuestamente le dijo "las voy a hundir", refiriéndose al proyecto de una línea de cosméticos que la periodista desarrollaría junto a Coté López. Tras esto se hizo público el fin de su amistad y ella reveló los duros términos en que Calderón se habría referido a la esposa del Mago Jiménez.



De acuerdo al portal Glamorama la hija de Raquel Argandoña salió a aclarar la polémica. “Yo siempre he pensado que para pelear se necesitan dos, y yo no estoy interesada en eso ni meterme en este cahuín. Les deseo lo mejor a ambas, tanto a Maca como a Coté, que lamentablemente jamás he tenido la suerte de conocer en persona”.