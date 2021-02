Laura Prieto falleció producto del cáncer: “Como me dueles mamita”

En una sentida publicación en su cuenta de Instagram, Laura Prieto contó el fallecimiento de su madre. La actriz, alcanzó a viajar a Uruguay para acompañarla en lo que fue una larga lucha contra el cáncer, producto de un tumor gástrico que la fue deteriorando con el tiempo, lo que en el último período, incluso le impidió alimentarse de manera autónoma.

Prieto escribió unas sentidas palabras a su madre:

"Mamuchi mi mamuchi ascendiste, ahora estas en otro plano, donde no hay dolor, donde tu cuerpo no te limita. Me va a costar no tenerte en el plano físico, pero estarás por todos lados…

No me quedo nada por decirte porque siempre nos dijimos todo…

Solo decirte que estoy orgullosa de la mujer que eres que peliaste contra un tumor 20 años y hasta la última bocanada de aire la seguiste peliando… sos el mejor ejemplo a seguir una mujer trabajadora honrada, honesta ufff mamita … me dueles el alma… voy a tener que aprender algo que no me enseñaste que es a vivir sin vos… pero me diste todas las armas para ser una mujer fuerte y decidida!!! Te amo tan fuerte, tan fuerte, agradezco llegar a tiempo poder acompañarte…

yo acá abajo voy a tratar de ser todo lo que vos querías que fuera…

Sé que donde estas sos libre, no hay dolor, no hay enfermedad solo hay amor….

Mamá me dueles en el medio del alma, el dolor de soltarte y la paz de que estas ahi al fin nos soltaste… estaremos bien… todo estará bien…

No se que más decir… te amo inmensamente estas en mi piel, en mi voz en mis ojos… y no te digo que te voy a ver cuando me toque subir porque siempre te voy a ver en todo…

Como me dueles mamita, mi vieja querida"

La publicación de la uruguaya acumula cientos de mensajes de apoyo de varias figuras del espectáculo nacional.