Pedro Pascal y director de "The Last of Us" alucinan con ilustración del actor chileno caracterizado como Joel

"Maldición… nuestros fans no pierden el tiempo. ¡Bien hecho!" Con ese simple mensaje de Neil Druckmann, el director creativo de "The Last of Us", celebró una ilustración realizada por una fan en que aparece Pedro Pascal. En la imagen se le ve caracterizado como Joel, el protagonista del popular videojuego que, según se anunció la semana pasada, llegará a HBO encarnado por el popular actor chileno de "The Mandalorian".

Como Druckmann nombró a Pascal en el post, el chileno también compartió la imagen en sus propias redes sociales. El chileno, además, aprovechó de dejar más que claro el crédito de autoría, nombrando Andy C. White.

La semana pasada Deadline lanzó como exclusiva la noticia de que Pascal tendrá el rol de Joel en la adaptación de "The last of us" y la llamó "una de los mayores castings del año". En la nueva serie de HBO también participan el creador de "Chernobyl" Craig Mazin. En cuanto a otros actores en el elenco, Bella Ramsey de "Game of Thrones" -serie donde también apareció Pascal- interpretará a Ellie.