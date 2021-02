En 'volá' cumple: Quique Neira prometió no fumar más marihuana por Colo Colo y ahora asegura que comerá queque

"Voy a engordar mucho comiendo tanto queque". Esta fue la reacción del exvocalista de la banda reggae Gondwana, Quique Neira, luego del triunfo de Colo-Colo, que se traduce en la permanencia del cacique en la Primera División.

Y esto, porque el cantante se comprometió a dejar de fumar marihuana, si es que Colo-Colo no descendía…y así fue.

Quique Neira lanzó una hilarante promesa si Colo Colo no baja a la B: "Nunca más fumo marihuana" El exvocalista de Gondwana es otro de los famosos que lanzó su apoyo al conjunto albo que esta tarde se jugará la permanencia en Primera.

Y la verdad es que no muchos le creen su promesa, de hecho se llenó de comentarios en Twitter que en el que le advertían que no hiciera compromisos que después no pudiera cumplir.

Y bueno, es así que tras el triunfo albo, Neira reaccionó:

Voy a engordar mucho comiendo tanto queque 😆 — Quique Neira (@QuiqueNeira) February 18, 2021

También reconoció que su promesa tuitera ayudó a descomprimir el ambiente.