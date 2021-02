Actriz Ashley Judd comparte fotos del grave accidente que tuvo en el Congo y la dejó en la UCI

La actriz Ashley Judd no se guardó agradecimientos hacia quienes la ayudaron tras un grave accidente en la selva del Congo: "Amigos. Sin mis hermanos y hermanas congoleños, mi hemorragia interna probablemente me habría matado y habría perdido la pierna. Me despierto llorando de gratitud, profundamente conmovida por cada persona que contribuyó con algo que dio vida y salvación a mi espíritu durante mi agotadora odisea de 55 horas. Estas son algunas de sus historias", escribió quien protagonizó "Doble riesgo" junto a Tommy Lee Jones, en su cuenta de Instagram, lugar donde narró su odisea.

La actriz, quien ha sido parte importante del movimiento #MeToo y de la lucha legal contra Haevey Weinstein, contó que tras pisar tronco se rompió la pierna izquierda en cuatro partes. Pero los habitantes locales la ayudaron. Es así como Dieumerci la sostuvo y permaneció sin moverse durante cinco horas en medio de la selva tropical.

"Estaba conmigo en mi dolor primordial. Él fue mi testigo. Papa Jean: le tomó cinco horas, pero finalmente me encontró, miserable y salvaje en el suelo, y con calma evaluó mi pierna rota. Me dijo lo que tenía qué hacer", continuó la actriz y naró que para que pusieran los huesos en una posición adecuada para su traslado, tuvo que morder un palo para aguantar el dolor.

"(Papá Jean) Él me salvó. ¡Y tuvo que hacer esto dos veces! Los seis hombres que me trasladaron con cuidado en la hamaca con los menos empujones posibles, caminaron durante tres horas por un terreno accidentado para sacarme de ahí", dijo.

Maradona y Didier

Pero ellos no fueron los únicos que la ayudaron. "Héroes. Didier y Maradona: Didier conducía la moto. Me senté mirando hacia atrás, su espalda, mi respaldo. Cuando comenzaba a hundirme, a desmayarme, él me llamaba para restablecer mi posición y apoyarme en él", dijo la actriz sobre dos voluntarios más.

"Maradona iba en la parte trasera de la moto, lo abracé para que me ayudara a sostener del talón mi pierna y yo sostuve la parte superior rota con mis dos manos. Juntos hicimos esto durante seis horas en un camino de tierra irregular, lleno de baches y picaduras (de mosquito) a través de barrancos enlodados debido a la lluvia, ya que es temporada. Maradona fue la única persona que se ofreció como voluntario para esta tarea".

No sólo dolor

Durante su compleja odisea, la actriz aprovechó de hablar de varios temas con los locales. "Tenemos una buena amistad, discutimos los pros y los contras de la poligamia y la monogamia. ¡Le muestro dos fotos, una con su sombrero y otra con el mío, que él tanto codicia! ¡Las mujeres! Mis hermanas que me abrazaron. Ellos me bendijeron".

Finalmente llegó a la ciudad de Jolu, donde pasó la noche en una cabaña. Al día siguiente fue trasladada en avión a la capital, Kinshasa, donde permaneció 24 horas. Posteriormente pudo tomar un avión que la llevó a Sudáfrica, donde finalmente fue operada en un hospital y ya se está recuperando.

Eso sí, el accidente fue tan grave que casi pierde una pierna. "Sé que soy afortunada y tenía los recursos para conseguir ayuda", dijo y agregó: "Si este mismo accidente le hubiera ocurrido a una persona congoleña, sin acceso a atención médica, ningún medicamento para el dolor, ningún tipo de servicio ni opciones, lo más probable es que hubiera perdido la pierna o hubiera muerto". Judd ha detallado que las lesiones en su pierna demorarán en sanar, pero podrá volver a caminar.

La actriz estadounidense viaja a la selva tropical de ese país centroafricano un par de veces al año para promover y desarrollar acciones en defensa de los bonobos, conocidos también como chimpancés pigmeos, que es una especie en extinción.