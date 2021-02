Acusan a Perla Ilich de hacer "perro muerto" en Pucón

Un desagradable momento vivió la querida gitana Perla Ilich, cuando se encontraba pasando unos días en Pucón.

A través de Facebook, realizaron una funa a la exprotagonista del docurreality, en la que sostenían que ella, junto a un grupo de gitanos, salieron de un restaurant de la ciudad, sin pagar la cuenta.

Y fue la misma Perla, que a través de sus redes sociales, salió a aclarar el hecho.

"Hace un par de días fui con un grupo de amigos a comer a un restaurant en Pucón como cualquier persona y llegó una persona gitana con su familia a comer ahí. Lamentablemente hubo una confusión y esa persona no pudo cancelar la cuenta, yo con mi familia en mi mesa y mi grupo de amigos salimos normal porque todos pagamos nuestras cuentas", escribió en un comienzo.

"Cuando salí del restaurant un mesero corrió detrás de mí para decirme que un gitano no había pagado la cuenta, le expliqué que yo no me puedo hacer cargo por todos los gitanos de Chile por ser conocida él me pidió disculpas y me dijo que yo estaba en lo cierto", agregó.

"Aún así el restaurant público nombrándome a mí en su publicación que un grupo de gitanos que estaba conmigo estaban haciendo perro muerto o gato muerto no sé cómo se le llama en los restaurantes de Pucón cosa que de mi parte y de la parte de mis amigos no fue así le dije al mesero que trataría de ubicar esa persona porque yo no me encontraba en un campamento gitano me encontraba en cabaña", continuó relatando Perla.