Demi Lovato se sincera sobre su sobredosis de 2018: "Tuve tres accidentes cerebrovasculares y un infarto"

Impactantes declaraciones hizo la actriz y cantante Demi Lovato en la nueva serie documental de YouTube Originals "Demi Lovato: Dancing With the Devil" ("Demi Lovato: Bailando con el Diablo"). En la producción, que debuta el 23 de marzo la artista entregó crudos detalles de la sobredosis que tuvo el 24 de julio de 2018 y que casi le cuesta la vida.

En el primer adelanto, Lovato revela: "Tuve tres accidentes cerebrovasculares. Tuve un infarto. Mis médicos dijeron que tenía de 5 a 10 minutos más". A eso agrega: "He tenido mucho que decir en los últimos dos años y quería dejar las cosas claras sobre lo que sucedió. He tenido muchas vidas. Como mi gato, ¿sabes? Estoy en mi novena vida".

En los cuatro episodios se pueden entrevistas tanto con la artista como con amigos, familiares y músicos como Elton John y Christina Aguilera.

Causas de la adicción

Además de dar detalles de esa sobredosis, en la producción dirigida por Michael D. Ratner Lovato busca entender las causas de sus adicciones y, también, sus consecuencias.

"(La serie) es mucho más profunda que una mirada a su mundo interior (…). Es un retrato íntimo a la adicción y a su proceso de curación y empoderamiento", se lee en la descripción oficial del proyecto.

"Demi Lovato: Dancing With the Devil" ("Demi Lovato: Bailando con el Diablo") tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine South by Southwest el 16 de marzo y se podrá ver en YouTube, desde el 23.