"No sé si está en las bases": inédita decisión del jurado de "Yo Soy" sorprendió a todos

Una inédita decisión tomó el jurado de "Yo Soy" durante el capítulo emitido la noche de este miércoles por las pantallas de Chilevisión.

Y es que el duelo entre los imitadores de Sandro y Emmanuel estuvo a tan buen nivel, que el jurado integrado por Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme no tuvo otra salida que clasificar a ambos participantes.

La decisión tomó por sopresa a todos, incluso al animador Jean Philippe Cretton, quien antes de escuchar el veredicto ya apuntaba a una decisión difícil.

"Nos imaginamos que iba a ser difícil y al parecer, por el tiempo que se demoró nuestro jurado, así fue", comentó Cretton.



Fue ahí cuando Riquelme dio la sorpresa: "Buena participación ambos, y este jurado, de forma unánime, decide que ambos pasan a la siguiente etapa, ninguno se va a gala de eliminación", sentenció.

La reacción inmediatamente fue de sorpresa: "Sorpresiva respuesta de nuestro jurado, no lo esperábamos. No sé siquiera si está en las bases de nuestro formato. Pero el jurado es así, a veces no respeta las leyes y hace lo que estima conveniente", apuntó el animador.