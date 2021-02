Escándalo por publicación que criticaba exclusión de Chun-Li en Mortal Kombat: el personaje es de Street Fighter

Durante este jueves los fanáticos de Mortal Kombat quedaron de cabeza tras el lanzamiento del trailer de la película que se estrenará en las próximas semanas en la plataforma de HBO Max, la que aún no está disponible en Latinoamérica.

Tras la aparición del trailer, el sitio especializado en contenidos para mujeres “Jezebel” publicó una desafortunada nota donde criticaba la ausencia del personaje Chun Li: "¿Quién olvidó invitar a Chun-Li a 'Mortal Kombat’?”, se titulaba el artículo.

"Inmediatamente noté un error flagrante en la película. ¿Dónde en todos los reinos está Chun-Li? Si hay una batalla por el destino de la Tierra, ¿no necesitamos a todos los guerreros más grandes reunidos, que incluirían a Chun-Li y su patada giratoria de pájaro que puede golpear la cabeza de un hombre limpiamente? Me suena como un gran agujero en la trama que se supone que la pelea callejera definitiva la gana un equipo heterogéneo dirigido por Sonya Blade, sin ofender a los fanáticos de Sonya", se leía en el artículo.

Sin embargo la nota comenzó a generar una ola de reacciones y burlas en las redes sociales debido a que Chun Li no pertenece a Mortal Kombat, sino al universo de Street Fighter, lo que desató cientos de reacciones en Twitter.

Más tarde, el medio actualizó la nota: "Jezabel ha descubierto la respuesta a nuestra pregunta sobre Chun-Li, y es que Chun-Li no es parte del megaverso de 'Mortal Kombat'. ¡WOW!".

"uhhhhh….actually, it's very ironic that you wrote 'street fight' because chun li IS in street fighter, you idiot!" pic.twitter.com/ZTMnFledt2

Having actually read this article, I am also now wondering why Chun-Li isn’t in Mortal Kombat. She’d be a great asset in the fight against evil!

I’m confused by the correction because I think this was just joke that went over our heads.https://t.co/69DYQw3Ahj

