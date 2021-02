Daniella Campos rompe el silencio: "Soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica, hace ocho años"

“Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica hace ocho años”, afirma Daniella Campos en un video que compartió este viernes en su Instagram.

Tanto la ex Miss Chile como su marido, el ingeniero Esteban Caldentey, tienen la medida cautelar de prohibición de acercarse mientras dure la investigación y él debió abandonar el hogar que compartían con la hija de cinco años del matrimonio.

Estas son parte de las palabras de Campos:

“Sé que he estado ausente durante algún tiempo de mis redes, de la prensa, a pesar del interés que ha despertado la noticia que salió. Porque necesitaba un tiempo para recuperarme yo y recuperarse mi familia, que hoy día es mi hija.

“Quiero partir diciéndoles que quiero confirmar la noticia que salió en la prensa. Me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo hoy día, me costó ocho años decirlo. Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica hace ocho años".

“Me costó mucho tiempo denunciarlo por vergüenza, por ser una persona pública, por diferentes motivos que quizás las mujeres o hombres que me están escuchando van a saber lo que eso significa".

“Escuché muchas veces que el matrimonio era difícil, quise salvarlo muchas veces, porque uno se casa por un proyecto de familia, sueña con esa familia que uno quiere formar, quiere ver crecer a sus hijos con su mamá y su papá".

“Entiendo el interés de la prensa con respecto al tema, me llamaron para saber detalles de lo que había sucedido. Quiero decirles que no puedo entregarles detalles lamentablemente de mi situación en particular porque hay una menor de por medio y nosotros como padres debemos proteger a nuestros hijos por sobre todas las cosas. Y esto está en una carpeta investigativa que está en manos de la justicia hoy día".

“Pero yo quiero enfrentar el tema, quiero pedirles a ustedes que no cometan el error que yo cometí, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz, el sufrir maltratos y jugar a la familia feliz".

“Lamento no haber sido lo suficientemente honesta para enfrentar la situación y haber tenido que llegar a la pesadilla que tuve que vivir el último tiempo, de la cual todos fueron testigos a través de la prensa”.

Daniela Campos y Esteban Caldentey se conocieron durante el cumpleaños de la ex reina de belleza de 44 años en 2012. A los pocos días estaban viviendo juntos y a los dos meses se casaron en Chicureo, en enero de 2013. En diciembre de 2015 nació su hija Maite.