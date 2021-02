Fernanda Figueroa genera polÃ©mica al llamar "nana" a su asesora del hogar: "Le digo asÃ­ de cariÃ±o"

La ex chica reality y modelo Fernanda Figueroa se ha visto involucrada en una polémica en Instagram. Esto, por una story que compartió en que, en vez de usar el término asesora del hogar, usó "nana".

Si bien se trataba de algo positivo -Figueroa mostraba la imagen de una pizza explicando "Regalo para mi nana, por ordenar mi desorden"- los reclamos no demoraron en llegar para la modelo que tiene un avanzado estado de embarazo.

El drama

Según BioBioChile, las fuertes reacciones en contra de los usuarios de Instagram llevaron a la ex "Doble Tentación" a hacer otros dos stories explicativos: "Quiero aclarar, para toda la gente que me está poniendo que mi 'nana' tiene nombre; le digo nana de cariño. O sea, no le digo nana de forma despectiva, le digo así de cariño, y ella no se ofende ni nada por el estilo", dijo molesta.

A esto, agregó: "Se llama Salo, la quiero demasiado, es como mi segunda mamá. Como para que ustedes me estén poniendo que ‘nana’ es algo feo, no es así". Pero esto no fue todo: Figueroa continuó: "Creo que ustedes mismos hacen los prejuicios y es por eso que ahora todo el mundo se siente mal con cualquier tipo de comentario o con cualquier cosa".

Para dar por zanjado el tema, dijo: "Si ella no se ofende si le digo así, y que a ella le gusta que le diga así, no entiendo cuál es el drama"