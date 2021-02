Luis Jara sobre sus videos virales: "Creo que es una responsabilidad social y la comunidad me lo pide"

Luis Jara causó revuelo esta semana cuando subió un video a redes sociales en que se tira un piquero vestido de traje y, absolutamente mojado, sale bailando como si nada hubiera ocurrido.

En entrevista con LUN explicó su motivación tras este tipo de contenido -por ejemplo, cuando se rapó el año pasado-, que genera cualquier cosa, menos indiferencia.

"Hace tiempo que estoy generando contenido gracioso en Instagram. Está siendo bien recibido. Yo me levanto pensando en qué hacer para que mis seguidores se entretengan, eso lo tomo como una responsabilidad". Sobre ese punto, profundiza: "Soy un entretenedor y para mí generar contenido es una herramienta exquisita. Creo que es una responsabilidad social y la comunidad me lo pide.

Las ideas tras los videos

"No sé cómo se me ocurren estas cosas, no tengo una grilla de contenidos, pero el humor es una herramienta maravillosa y salvó mi vida", dice sobre la génesis de los videos y se explaya sobre la importancia que les da en su vida: "Te da una sensación de libertad, decides por ti mismo y te haces cargo de ti al mínimo detalle para reírte y salir del encierro", dice y da como ejemplo la vez que transmitió en vivo cuando se rapó.

"Al hacer ese tipo de cosas no no tengo edad ni miro el carnet, es divertido y me gusta", asegura.