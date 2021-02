Natti Natasha sorprende a todos y revela que está embarazada de seis meses

Sólo felicidad es lo que tiene para transmitir Natti Natasha. Y es que en la entrega de Premios Lo Nuestro, la cantante reveló que está embarazada y ya de seis meses.

Unas semanas después de haber confirmado su romance con el productor de música urbana puertorriqueño Rafael “Raphy” Pin, la artista dominicana reveló que agrandarán la familia.

En entrevista con Revista People, relató lo complicado que fue el camino para lograr embarazarse. "Hablé con mi pareja Rafael y le dije que "los años siguen pasando, sé que el trabajo es muy importante… pero en este momento el reloj biológico no para", recordando además que tras sufrir de quistes de útero en el 2007, se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio.

"Cuando me hacen el examen el doctor me dijo: "Por más que trates de embarazarte de forma natural no se va a poder", dice Natasha. "Así que me dijo que el siguiente paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro".

Y claro, se sometieron de inmediato al tratamiento, que no resultó. Y en el tiempo que se tomaron para decidir los planes a futuro, quedó embarazada.