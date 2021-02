Cristina Tocco y sus fotos en bikini a los 62 años: "Puedo verme sexy, pero no patética"

Esta semana la actriz y ex vedette argentina Cristina Tocco llamó la atención en Instagram. ¿La razón? Sus fotos en bikini a los 62 años. En ese momento, comentó que se veía bien. Y ahora, en entrevista con LUN, profundizó en el tema: "Subí las fotos como un estímulo a la mujer mayor".

Y agregó: "No me da pudor, pero tampoco quiero llevar mis redes sociales por ese lado. Cuando muestras más el cuerpo tienes más seguidores y, en consecuencia, tienes más auspicios. Aún así no me quiero sumar, no tengo la edad para eso pero sí para fotografiarme en bikini, que no es nada de inmoral. En las playas hay muchas mujeres mayores en bikini".

Sobre el enfrentarse a la cámara, explica: "A veces cuesta tomarse estas fotos y lo hago como propio desafío , como si estuviera actuando un personaje. No quiero hacerme la lola, eso es indigno y no tiene nada de estético".

En este punto también recuerda su pasado como vedette: "Es verdad que en mis años jóvenes mi cuerpo fue un punto de apoyo. ¿Para qué negarlo? Capitalizaba mi apariencia física. Entonces, claro que me ha costado abandonar la experiencia de mantenerme curvilínea y turgente porque no hay ninguna posibilidad".

Sin milagros

Con respecto a lo que ya no hace, cuenta que ha dejado de usar minifalda: "Yo tengo un sentido estético que trato de aplicar para mí misma, donde siento que puedo verme sexy, pero no patética".

Sobre sus cuidados, cuenta que hace yoga tres veces por semana, medita, se alimenta bien y se mantiene alejada de conflictos, como los que pueden verse en el mundo de la farándula. Sobre tratamientos cosméticos, cuenta que se pone botox y se ha hecho un tratamiento de plasma rico en plaquetas en en cuello y la cara "pero nada es milagroso".