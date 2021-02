Maca Venegas por muerte de su papá: "Me da pena seguir adelante y que no esté"

Un sentido mensaje dedicó Macarena Venegas a su padre, Guillermo, por su fallecimiento los 79 años debido a un cáncer. En su cuenta de Instagram, abogada, rostro de TV y candidata a constituyente, escribió: "Mi papito lindo, hoy decidiste partir. Siento un amor infinito por ti. Me enseñaste a ser responsable, leal y comprometida. A disfrutar de la vida, la naturaleza, el mar, las noches estrelladas, los amaneceres, la libertad, el ajedrez, las antigüedades, el art nouveau y el art deco, los detalles, la música brasileña, los Beatles, los Jaivas y nuestro Astor Piazzola", señaló en una publicación en su Instagram.

Además, agregó: "Tantos momentos preciosos y enseñanzas que guardo para siempre en el alma. Gracias por haber sido mi papá. Yo soy tu corazón, te amo".

El gran consejero

Ya en entrevista con LUN, entregó más detalles sobre la enfermedad de su padre: "Fueron años difíciles para él y la familia. Con una larga enfermedad donde siempre teníamos la esperanza de que se iba a recuperar, pero no lo logramos. Mi papá se trató con radioterapia y al final lo terminó destruyendo, esa es la verdad. Tengo mucha pena, estoy muy triste. Lo voy a extrañar mucho".

La candidata a constituyente por el distrito 12 contó que en último tiempo su padre, un hombre muy cariñoso, estaba muy débil, flaco y deteriorado. "Había momentos en que se perdía un poco, pero estaba lúcido".

Eso sí, Venegas comentó que le habría gustado que su padre hubiese podido participar más en su campaña y darle consejos en la carrera que emprende: "Fue mi gran consejero de la vida, mi gran apoyo, entonces me da pena seguir adelante y que no esté, que no le pueda contar nada, que no le pueda preguntar nada, que no me pueda consolar ni apoyar, me da mucha pena"..