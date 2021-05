“Hay que romper eso de que los gringos son dioses”: Bad Bunny no quiere cantar en inglés

El oriundo de Puerto Rico, el conejo malo de Latinoamérica, Bad Bunny, se confesó por completo en una entrevista para El País, y explicó su rechazo a cantar en inglés.

“El reguetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces, hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendían drogas, y al final vio una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo”. “Pero a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”, dice en el momento que explica su interés en el trap y la música urbana.

En el medio sostienen que nadie le tienta a cantar en inglés, dice, porque ya saben la respuesta.

Ha actuado con Drake, con Cardi B, con Jennifer Lopez, pero en español. La tendencia que veía en Latinoamérica a idolatrar a las estrellas estadounidenses le sacaba de quicio.

“Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi”. Mientras él crecía, artistas como Ricky Martin o Enrique Iglesias lanzaban sus singles en español y luego los versionaban en inglés. “Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento”, sostuvo.