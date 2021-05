“Máximo me enseñó a reír desde el corazón”: Cecilia Bolocco dedica tierno mensaje a su hijo

Cecilia Bolocco compartió a través de redes sociales una serie de fotografías junto a su hijo Máximo Menem, acompañándolo de un tierno mensaje.

En el marco del Día de la Madre, la exMiss Universo subió a Instagram diez imágenes que muestran la evolución de su hijo desde que era un bebé hasta la actualidad.

“Ser madre es sin lugar a dudas la mayor bendición de mi vida!”, señaló al respecto en la publicación.

“Máximo me enseñó a reír desde el corazón, me abrió el alma y me enseñó a vivir!!! A todas las mamás, y especialmente a mi madre, muy Feliz Día!!!!”, expresó Cecilia Bolocco.