Fran García-Huidobro destapó conflicto de Antonio Vodanovic con Myriam Hernández en programa “Yo Soy Chile”

No ha debutado aún en pantalla como jurado invitada del programa de imitadores de CHV “Yo Soy Chile”, y Fran García-Huidobro ya le dio el primer golpe farandulero al espacio de talentos al revelar el conflicto que se generó durante las grabaciones de los episodios de esta semana, donde la ausencia de Myriam Hernández en uno de ellos generó una airada reacción de Antonio Vodanovic, que reclamó por lo que consideró “una falta de respeto” con él, los otros jurados, participantes del espacio y todo el equipo de producción.

La conocida “Dama de Hierro” y exesposa del principal rostro del canal, Julio César Rodríguez, entregó los detalles de una jornada tensa en medio de la entrevista que le realizó este domingo al periodista Ignacio Gutiérrez para su Live de Instagram de la revista Velvet, donde la principal responsable del impasse -según García-Hudobro- fue Pamela Díaz, quien en medio de las grabaciones de los programas de CHV entrevistó a la cantante nacional en su espacio de Youtube #SinEditar.

“Paréntesis, cómplices. Cahuín, cahuín, es que quedó una cagad… en el Yo Soy”, comenzó la actriz devenida a comentarista de la farándula, a lo cual su entrevista y amigo la inquirió a que diera más detalles del conflicto. “¿Qué hiciste ahora?”, le dijo.

“¿Yo? Te juro, Ignacio, que yo no tengo nada que ver”, aseguró Fran, quien ante la consulta de Nacho de si la polémica se dio mientras grababan el espacio, comenzó a relatar la polémica.

“Tu compañera Pamela Díaz había gestionado una entrevista con Media y resulta que parece que ese día nadie se enteró que se grababan dos capítulos de ‘Yo Soy’, entonces era un día más o menos largo. Nadie iba a estar interrumpiendo la grabación. Solamente para cambiarte de ropa cuando cambias de un capítulo a otro”, explicó la exanimadora de Primer Plano.

“No sé por qué, en un momento Myriam sale del estudio. Yo con Antonio me llevo muy bien, fuimos compañeros en Talento Chileno por tres temporadas, fue un agrado encontrarme con él (…) y de repente fue como ‘¿qué pasa?’, por qué no estamos grabando, por qué estamos parados”, prosiguió García-Huidobro, que disfrutó como una niña del momento. “No hay nada mejor que verlo desde el palco y decir ‘a mí, que me registren’, yo no tengo nada que ver en esta historia”.