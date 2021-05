Rocío Toscano terminó su relación y planea su regreso a Chile: “Quiero tener mi vida entre el sur y Santiago

Rocío Toscano vivió ayer domingo su primer Día de la Madre, luego que el pasado 14 de febrero diera a luz a mellizos, Luca y Alma.

La actriz chilena tuvo a sus hijos en Parker, Colorado en Estados Unidos, en donde se trasladó para estar cerca de sus padres.

Sin embargo, Toscano ya planea su vuelta a Chile, confesando además que se terminó su relación amorosa.

En conversación con Las Últimas Noticias, la actriz señaló que su ahora expareja, ya volvió a suelo nacional.

“Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá”, expresó.

En ese sentido, indicó que “después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago”.

“Quiero tener mi vida entre el sur y Santiago, siempre trabajando en lo mío. Tengo sed de actuar. Llegaré a Osorno, donde tengo a mi familia”, afirmó Rocío Toscano.

Por último, respecto a su día a día con sus hijos en Estados Unidos, señaló que “la verdad no sé como lo hago, pero lo hago. Ha sido una aventura porque es muy distinto tener un hijo que ser una mamá múltiple. Por suerte soy joven y tengo energía”.