Tonka se emociona y revela delicado estado de salud de su madre tras la muerte de la mamá de Raquel Argadoña

Una inesperada, pero emotiva confesión realizó este mediodía la animadora del “Bienvenidos”, Tonka Tomicic, quien en medio de la cobertura que realizó el matinal de Canal 13 a la muerte de la madre de Raquel Argandoña este fin de semana, confesó que la suya padece una enfermedad que la mantiene postrada y sin conciencia.

Con la emoción a flor de piel, la modelo abrió su corazón en pantalla para revelar el delicado estado de su progenitora. “Comparto algo súper personal, mi mamá también está súper mal de salud y de alguna manera, su presencia partió”, inició el diálogo con Sergio Lagos, a quien le detalló que su madre “está en vida con nosotros, pero por su enfermedad, no está su consciencia acá. Y es verdad lo que dice Raquel: una mamá es todo, es clave, es tu historia y tu identidad”.

Y es que el haber recibido ayer un mensaje de Argandoña, durante el funeral de su mamá, movilizó a Tonka, quien en ese momento estaba con su madre celebrando su día.

“Lo que tenemos que hacer es honrarlas, así es que si estás peleado con tu mamá, tienes un tema pendiente con tu mamá, yo no, para nada, pero insisto, a veces la vida te pone en circunstancias difíciles y puedes tomarle el peso a lo que significa una madre presente (…) Ayer fue el día de la mamá, justo pasó eso. Y yo justo estando con mi mamá me llegó el mensaje de Raquel y me hizo pensar mucho”, reflexionó.

Para el final, Tonka hizo un llamado a los televidentes para empatizar ante cualquier pérdida familiar y analizar los vaivenes por los que pasan las relaciones entre progenitores y sus hijos.

“Cuando uno va creciendo, va aprendiendo a no juzgar, porque uno a una edad juzga mucho a sus papás, verdad. Es más intrépido, se levanta y se cuestiona muchas cosas, pero con los años y cuando tus papás ya no están bien, uno dice, bueno. Cada uno con las herramientas que recibió en la vida y uno no es quien para juzgarlos a ellos, en sus decisiones, en sus historias personales, ellos dentro de sus posibilidades trataron de ser la mejor versión y uno con los años aprende eso. Yo creo, en todo caso, que lo aprende tarde, sobre todo cuando están complicados de salud, pero insisto, es bueno hablar de esto”, se desahogó.