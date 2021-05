Liberan trailer oficial y fecha de estreno para la nueva película de Venom: Let There Be Carnage

Fue una de las películas afectadas en su estreno por la pandemia de coronavirus, la secuela de la cinta del cómic Venom, que este lunes presentó el trailer oficial de “Venom: Let There Be Carnage”, filme que tendrá su fecha de estreno en cines para el próximo 24 de septiembre.

Un corto de casi tres minutos en el que la producción dirigida por el conocido actor Andy Serkis muestra detalles de lo que será una película muy esperada por el fandom de los cómics y que en medio de la pandemia vio aplazado su estreno, al igual como otras grandes producciones cinematográficas de las historietas de superhéroes como “Black Widow” (que se estrenará en los cines de Chile el 9 de julio).

De nuevo con Tom Hardy en el papel protagónico de Eddie Brock (Venom), la cinta muestra el regreso del simbionte Carnage, quien en esta oportunidad será huésped dentro del cuerpo de Cletus Kasady (Woody Harrelson), un psicópata y asesino serial que sobrevive a la inyección letal gracias al simbionte malvado.

Programada originalmente para octubre del año pasado, esta nueva apuesta de Sony Pictures en conjunto con Marvel Studios busca posicionarse como uno de los filmes más vistos del año, abriendo una nueva puerta a las especulaciones que durante todo el 2021 se han dado respecto de futuras producciones bajo el alero de las historias del Universo Cinematográfico de Mavel.