Revelan que esposa de Bill Gates se reunió con abogados de divorcio tras conocer vínculo con pedófilo Jeffrey Epstein

Más detalles están saliendo a la luz sobre el divorcio de Melinda y Bill Gates. Y, según un texto publicado por The Wall Street Journal (TWSJ) el quiebre no ocurrió de la noche a la mañana. De hecho, Melinda habría estado pensando en ello desde que se hizo conocido el vínculo entre su futuro ex marido y el pedófilo Jeffrey Epstein.

Según TWSJ, en 2019 a Melinda le hizo mucho ruido el saber que Bill conocía a Epstein -algo que fue publicado por The New York Times- e incluso había alojado en su casa. Tanto así, que se habría reunido con abogados en esa época para analizar la posibilidad de divorciarse.

Pero esto no es todo. Porque según fuentes de The Daily Beast Melinda habría sospechado de los supuestos vínculos entre el fundador de Microsoft y el empresario acusado de tráfico de menores desde el 2013. Es más, este hecho habría sido un “punto de inflexión para la pareja”.

Según TWSJ Gates y Epstein se conocieron en 2011. Es decir, tres años después de que Epstein llegara a un acuerdo con las autoridades por solicitar trabajadores sexuales menores de edad. El empresario finalmente se suicidó en su celda en Nueva York cuando era nuevamente investigado.

Tras la publicación del artículo de The New York Times en 2019, Gates aseguró que si bien conoció a Epstein, “no tenía ninguna relación comercial ni amistad con él”. Y aclaró: “Cada reunión en la que estuve con él eran reuniones con hombres. Nunca estuve en ninguna fiesta ni nada por el estilo. Nunca donó dinero a nada que yo sepa”.

Melinda y Bill Gates anunciaron su separación a comienzos de mes. Llevaban 27 años de matrimonio.