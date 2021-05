China Suárez desmiente quiebre con Benja Vicuña: “No estoy separada, ni crisis ni nada”

China Suárez desmintió este martes en la televisión argentina los rumores que aseguraban de una ruptura amorosa con Benjamín Vicuña.

La actriz transandina fue enfática al negar en el Canal 13 de su país cualquier posibilidad de que hubiera existido algún problema con Vicuña, a quien no pudo ver por cerca de dos meses, ya que el actor nacional estuvo en Chile grabando la teleserie Demente, mientras Suárez estuvo todo ese tiempo sola con sus hijos, Magnolia y Amancio, en Argentina y encima se contagió de covid-19.

“No estoy separada. Ni crisis ni nada. No, me enteré de lo que me indican porque me escribieron varias amigas, pero no”, aclaró la argentina, quien en el regreso de Vicuña a Buenos Aires, tuvo que viajar a Miami junto a sus dos hijos para cumplir con unos compromisos laborales retrasados por su contagio al virus.

“Esta vez sí que no, no sé de dónde salió (el rumor). Quizás por el viaje y todo eso, les pareció raro, pero era un viaje que tenía programado antes”, enfatizó la “China”, quien explicó que no había viajado antes porque “me enfermé, no lo pude hacer y no iba a cancelar todo (por la llegada de Vicuña a Argentina)”.