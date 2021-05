Falleció papá de Adele tras larga lucha contra el cáncer

Mark Evans, el papá de la popular cantante Adele, falleció a los 57 años. Según reportan medios británicos, Evans había sido diagnosticado con cáncer en 2013 y esta fue la razón de su deceso.

Además de informar el fallecimiento, medios como The Sun y The Mirror -diarios principalmente de farándula-, dieron a conocer que la cantante y su padre no tenían una buena relación, debido a que él la abandonó cuando Adele tenía apenas 3 años.

Al momento en que Evans dejó a Adele y su madre, el hombre tenía problemas de alcoholismo. “Fui un padre malísimo en un momento en que ella realmente me necesitaba”, dijo en una entrevita concedida en 2011. “Tomaba dos litros de vodka y siete pintas de cerveza cada día”, agregó.

Si bien el progenitor intentó recomponer la relación, no fue posible. Cuando nació el hijo de la voz tras “Chasing pavements” y “Hello”, Evans dio nuevas entrevistas al respecto, pero la situación no cambió.

En marzo se supo que Adele y su exmarido llegaron a un acuerdo legal tras su divorcio.