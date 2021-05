Karen Bejarano revela que está siendo acosada por redes sociales: “Me está enviando audios asquerosos”

Las redes sociales permiten que millones de personas se mantengan en contacto alrededor del mundo. Pero, a veces, hay personas que las utilizan mal y molestan a otros usuarios. Bien lo sabe Karen Bejarano.

Según contó la misma influencer a través de su cuenta de Instagram, hay una persona que le manda desagradables fotos y mensajes de audio. De hecho, pidió ayuda para frenar este acoso.

En una story, Karen Bejarano dijo a sus seguidores: “Ayúdenme a denunciar esta cuenta que me está enviando audios asquerosos y que me enviaron una foto que por razones obvias no la puedo mostrar porque es muy fuerte. Gracias”.

Lo que ocurra ahora ya depende del millón de personas que sigue a Bejarano en Instagram.