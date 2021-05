Laura Prieto comparte emotivo mensaje a su madre fallecida hace casi tres meses

Un largo y emotivo mensaje dio a conocer Laura Prieto en honor al cumpleaños de su madre. La modelo lo publicó en Instagram cuando han pasado casi tres meses de la muerte de su progenitora.

“Me siento afortunada de poder haber caminado por este sendero de la vida contigo, siempre a mi lado, en las buenas y en las malas siempre estuviste conmigo. Hoy el destino nos separó en distintos planos y no te voy a mentir, es difícil no tenerte físicamente”, escribió Prieto y agregó. “Cuando Tabi estuvo de cumple inconscientemente todas las fotos que tomaba te las quería mandar y luego me acordaba ya no estás y me iba al baño a llorar respiraba y seguía”.

“Trato de honrarte todos los días trato de ser la mejor versión de mí con la que te sientas orgullosa, trato de recordarte con alegría porque no cualquiera tuvo una madre tan compañera, tan cómplice”, comentó e hizo alusión a un compromiso entre ambas: “Pero te hice una promesa y la voy a cumplir y es que todo va a estar bien…”.

La influencer uruguaya siguió con el mensaje: “Miro a mi familia a mis hermanos, mi hija mis sobrinos y pienso que familia hermosa hiciste todos buenas personas trabajadores, honrados… que lindo legado dejaste vieja… tu voz resuena en mis oídos, tu olor deambula por mi pieza, tu protección siempre la siento”.

Ya para finalizar, Laura Prieto cerró el mensaje de cumpleaños diciendo: “Espero algún día volver a verte abrazarte. El año de tu enfermedad fue muy difícil más encima con esta pandemia no pude estar tan cerca tuyo como me hubiese gustado poder cuidarte abrazarte… por suerte llegué a despedirme reímos, lloramos, bailamos. Feliz cumpleaños Mercedes, feliz cumpleaños al cielo. Gracias por ser mi madre, mi maestra, mi amiga, mi cómplice, mi compañera… te amo beso al cielo, Meche”.