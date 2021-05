“Paternidad”: la conmovedora historia de un viudo y su pequeña hija llegan a Netflix

Basta con echarle un vistazo al trailer para dar por sentado que “Paternidad”, la nueva película dramática de Netflix que se estrena en junio, nos sacará más de una lágrima.

Protagonizada por el actor y comediante estadounidense Kevin Hart, la cinta narra la conmovedora historia de un hombre que debe criar a su hija luego de que su esposa y madre de la menor muriera 27 horas después de haber dado a luz.

La película está basada en las memorias de Matthew Logelin, que fueron publicadas en el libro “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love”, donde relata el difícil camino para criar a su hija.

La producción que se estrena el próximo 18 de junio en el catálogo de Netflix y que se iba a estrenar en cines en enero de este año, cuenta con la actuación de Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan y Paul Reiser.