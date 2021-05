Final feliz: Adam Sandler se reunió con mesera que se hizo viral por rechazarlo y hacerlo esperar

A fines de abril una mesera estadounidense se hizo conocida por la razón más improbable. Según ella misma contó en Tik Tok, el actor Adam Sandler llegó a IHOP, la cadena de comida donde trabaja. El problema es que la joven, llamada Dayanna Rodas, no lo reconoció y le dijo que había 30 minutos de espera. Por lo tanto, el comediante decidió irse del lugar.

Como era de esperarse, el video de la joven se hizo viral y eso implicó que incluso Sandler lo vio. No sólo eso, porque el actor de “Un papá genial” y “Click” se refirió al tema en Twitter comentando: “Para que conste, sólo me fui del IHOP porque la amable mujer me dijo que el ‘todo lo que puedas comer’ no aplicaba para las malteadas”.

Pero ahora se supo que la historia tuvo un final feliz, pues la mesera dio a conocer un nuevo video. En referencia al tuit de Adam Sandler, IHOP decidió nombrar el 10 de mayo como “Lunes de malteadas” y donar dinero a una agrupación apoyada por el actor para comediantes que han perdido su fuente de trabajo por la pandemia.

Y fue debido a este evento que Sandler volvió al local. Esta vez, eso sí, Dayanna Rodas reconoció al actor. De hecho, posaron juntos en algunas fotos que la joven subió a TikTok con la frase “¡No podría haber estado más emocionada! ¡Gracias Adam Sandler!”.