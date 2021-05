Adriano Castillo sin perdón ni olvido contra Alejandra Cox: “Es digno de un sociópata”

Los polémicos y poco afortunados dichos de la presidenta de la Asociación de AFP Alejandra Cox sobre cómo es poco probable que alguien de 25 años se pueda jubilar al cumplir los 65, además de usar como ejemplo a Nicanor Parra, quien trabajó hasta los 103 años, siguen generando reacciones.

Es así como ahora se sumó Adriano Castillo, el actor tras el inolvidable Compadre Moncho de “Los Venegas”, quien dio a conocer su molestia a través de redes sociales. Más concretamente, lo hizo por medio de dos mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

“Tengo 80 años. He tenido el lujo de trabajar 55 años, aunque con algunos baches post 1973, en lo que me gusta. Nunca he tenido que hacer grandes esfuerzos físicos. Trabajo con mi voz, mis emociones y mi memoria. Por eso, sigo trabajando y lo hago con gusto”, escribió Castillo.

“¿Esa es la realidad de todos los chilenos? Claro que no. Soy un privilegiado en ese sentido. La mayoría trabaja haciendo cosas extenuantes y que no le gustan. Pedirle a esa gente que trabaje hasta que se le agoten las fuerzas es digno de un sociópata. ¿Es eso ud. sra. Cox?”, preguntó el actor y político para cerrar.

Cabe recordar que este fin de semana Adriano Castillo busca conseguir la reelección como concejal de la comuna de Quinta Normal.