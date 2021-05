Cecilia Bolocco descubrió en vivo que a su chaqueta aún tenía el sensor de alarma

Durante una transmisión de su LIVE la exmiss universo Cecilia Bolocco comprobó que la chaqueta de mezclilla que vestía en ese momento aún mantenía puesto el sensor que activa los pórticos de alarma para impedir robos.

Bolocco estaba leyendo los mensajes que le escribían sus seguidores en Instagram cuando alguien le dijo “tienes la alarma en la chaqueta”. Y ella se preguntó “¿Qué es lo que es la alarma en la chaqueta?”. Empezó a buscarse hasta que en la costura del dorso la encontró. “¡Ah, sí! ¡Tengo la alarma en la chaqueta! Sí, sí, bien giles los de Falabella. Mira, estoy bien enojada. Las carteras con la cuestión adentro, el pituto, la chaqueta. Me lo dijo la Jesús hoy día. Yo no me había dado cuenta”, dijo.

“Sí, me acordé. El sensor me lo dejaron. Ya mandé pedir una cosita para sacar todas las cosas”, concluyó.